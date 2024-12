Serata per aiutare ragazze in difficoltà, raccolti 7mila euro

Una serata al Ristorante Club Nautico di Pesaro in favore della Cooperativa Sociale L'imprevisto. La raccolta fondi è stata organizzata per sostenere lo sforzo messo in atto per accompagnare ragazze che hanno vissuto grandi disagi, nonostante la giovane età, ma che cercano di riprendersi la propria vita in mano.

All'evento presenti, tra gli altri l'arcivescovo di Pesaro Sandro Salvucci, il sindaco Andrea Biancani, il consigliere regionale Nicola Baiocchi e Silvio Cattarina, presidente dell'Imprevisto che ha spiegato le ragioni nobili della raccolta fondi. Alcune storie toccanti, raccontate dalle stesse ragazze, hanno testimoniato il valore sociale dell'iniziativa: anche la partecipazione di tanti imprenditori e professionisti della città ha permesso di mettere insieme oltre 7mila euro, raccolti dal personale della Cooperativa Sociale. Il Ristorante Club Nautico Pesaro ha offerto una cena a base di pesce. Ad accompagnare l'iniziativa, la musica rossiniana, grazie alla pianista Francesca Matacena e al tenore Xin Yan. Una bellissima torta è stata offerta dal maestro pasticciere Andrea Urbani di Guerrino con il simbolo iconico della cooperativa pesarese.





