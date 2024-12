Maltrattava la moglie davanti ai figli, 50enne in carcere

Per quattro anni avrebbe maltrattato e vessato la moglie anche davanti ai figli della coppia. In mattinata la Squadra Mobile della Questura di Macerata ha eseguito un ordine di esecuzione della carcerazione nei confronti di un 50enne: l'uomo è stato responsabile di maltrattamenti in famiglia per condotte violente commesse anche sotto l'influsso di sostanze alcoliche.

L'arrestato è stato condotto dalla polizia nella casa di reclusione di Fermo dove dovrà scontare la pena di due anni di carcere.



