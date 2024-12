Furgone e auto in fiamme a Fermo, ipotesi di un atto doloso

Un'auto e un furgone sono andati distrutti a causa di un incendio divampato nel corso della nottata appena trascorsa, a Lido San Tommaso (Fermo). La polizia di Stato e i vigili del fuoco stanno indagando sulle cause del rogo e non si esclude il dolo.

Era da poco passata l'una di notte quando dal rione costiero di Fermo è partito l'sos per un furgone e un'auto avvolti dalle fiamme. I due veicoli erano parcheggiati in un posteggio in via Galli. Raccolta la segnalazione, sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e la polizia di Stato. Domate le fiamme, gli uomini del 115 hanno messo in sicurezza i veicoli e iniziato, di concerto con i poliziotti della Questura di Fermo, ad indagare sulle cause del rogo. Stando alle prime informazioni trapelate, sembrerebbe che alcuni residenti abbiano intravisto una persona incappucciata aggirarsi attorno ai veicoli. Questo farebbe ipotizzare una causa dolosa dell'incendio. Fortunatamente non si registrano feriti o intossicati. Le fiamme sono state prontamente domate dai vigili del fuoco prima che potessero propagarsi.



