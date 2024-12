Capodanno sicuro ad Ascoli, misure e divieti per le festività

L'amministrazione comunale di Ascoli Piceno ha adottato importanti provvedimenti per garantire la sicurezza e la tranquillità durante le festività natalizie, con particolare attenzione alla notte di Capodanno.

Due ordinanze comunali regolano la vendita di bevande in contenitori pericolosi e l'uso di fuochi d'artificio, al fine di prevenire disagi e rischi per la comunità.

La prima, prevede il divieto di vendita e somministrazione di alimenti e bevande in contenitori di vetro e lattine su tutto il territorio comunale. Le attività commerciali potranno vendere esclusivamente prodotti da asporto, ma dovranno rimuovere i tappi dai contenitori di plastica prima della vendita.

La seconda ordinanza, in vigore dalle 8 del 31 dicembre fino alla mezzanotte del primo gennaio, vieta l'uso di materiali esplodenti, come petardi e fuochi d'artificio, in tutta l'area del centro storico. Questa misura tutela la sicurezza delle persone, la quiete pubblica e il benessere degli animali, spesso traumatizzati dai rumori dei botti. Il sindaco Marco Fioravanti sottolinea che "queste restrizioni sono essenziali per salvaguardare la sicurezza pubblica, proteggere il patrimonio storico e garantire un Capodanno sereno per tutti".

Il programma di fine anno ad Ascoli Piceno offre tre serate di musica gratuita per coinvolgere cittadini e visitatori.

Domani 29 dicembre concerto degli Adika Pongo, storica band romana nata nel 1993. Lunedì 30 serata con i Tiromancino, ospiti d'eccezione in collaborazione con Jam Session. Gran finale il 31 dicembre aspettando l'anno nuovo in Piazza del Popolo con gli Extraliscio, gruppo romagnolo guidato da Mirco Mariani, seguiti da un dj set per brindare al nuovo anno con musica per tutte le età.



