Viola obblighi assistenza familiare, sconterà la pena in casa

Viola gli obblighi di assistenza familiare e viene condannato a quattro mesi di reclusione: dovrà scontare la pena in casa un 53enne di Recanati (Macerata), pluripregiudicato, arrestato dai carabinieri della locale stazione, in esecuzione dell'ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Ancona.

L'uomo, condannato dal Tribunale di Macerata per il reato di "violazione degli obblighi di assistenza familiare" per mesi quattro di reclusione, dopo le formalità di rito, è stato condotto presso la propria abitazione dove espierà la pena comminata in regime di detenzione domiciliare.



