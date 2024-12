Ebam, nelle Marche imprese e lavoratori in calo nel 2024

I dati delle imprese con dipendenti rilevati dall'Ebam (Ente bilaterale artigianato Marche; che non comprende il settore delle costruzioni) registrano nel 2024, "una maggiore flessione dei numeri rispetto all'anno precedente e le imprese registrano un calo del 3% (-355) e dei lavoratori del 4,2% (-2.624). I settori più colpiti per le imprese sono la Moda con un calo del 6% (-86 aziende) e il Trasporto merci (-5,7%; -30 aziende), la meccanica (-2%; -92 aziende)".

Le province più penalizzate sono quelle di Macerata (-86) e Pesaro Urbino (-92) con un calo del 3%, e di Fermo del 2% (-41).

L'occupazione cala in modo più importante con un -4,2% (-2.624 lavoratori). Nella Moda il calo è del 10% (-1.043 lavoratori), nel trasporto merci del 7,3% (-183 lavoratori) e nella meccanica del 3,2% (-714 lavoratori). Nelle province l'occupazione scende a Pesaro Urbino dell'8,4%, a Fermo dell'8% a Macerata del 3,8%.

"Preoccupanti i dati registrati sulle ore e sugli importi richiesti per l'ammortizzatore sociale del Fondo di solidarietà per l'artigianato (Fsba)", osserva l'Ebam: "nell'anno 2023 sono state 905.660 le ore di sospensione del lavoro richieste che erano 609.726 nel 2022 e che diventano 1.185.544 alla data del 30 ottobre 2024. Gli importi corrisposti ai lavoratori sono stati circa 13 milioni fino ad ottobre 2024, erano stati 9.462.000 nel 2023 e 6.100.000 nel 2022.

Nel 2024 il 65% delle ore richieste pari a 502.562 provengono dalla provincia di Fermo a seguire il 23% da Macerata con 270.995 ore ed il 17% di Pesaro Urbino con 206.710 ore. Le ore richieste provengono soprattutto dalla Moda per il 66%".

"I dati non ci sorprendono purtroppo - commenta dice Riccardo Battisti, Presidente Ebam - e confermano un momento complesso dell'intero comparto artigiano. Alcuni settori tengono meglio di altri ma complessivamente il trend non è favorevole. Per questo le richieste di prestazioni ad Ebam sono aumentate e abbiamo deciso un potenziamento delle stesse per andare incontro alle esigenze delle imprese e dei lavoratori avendo siglato il 9 dicembre un importante accordo interconfederale sulla bilateralità marchigiana".



