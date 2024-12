Domiciliari per Valerio Tallenio, indagato per gruppo neonazista

Sono stati disposti i domiciliari per Valerio Tallenio, il ragazzo di 22 anni di Fano (Pesaro Urbino), in carcere da oltre venti giorni con l'accusa di far parte del gruppo neonazista Alba Nuova. Il provvedimento è arrivato dopo l'udienza del 23 scorso del Tribunale del Riesame che ha disposto la scarcerazione del 22enne per un capo d'imputazione e concesso invece domiciliari per un secondo capo d'imputazione .

Tallenio, inizialmente detenuto nella casa circondariale di Villa Fastiggi a Pesaro, e poi trasferito nel carcere di massima sicurezza a Rossano (Cosenza), ha potuto quindi passare il Natale con la sua famiglia.

"I genitori sono stati molto contenti, anche se speravamo nella scarcerazione totale - dice l'avvocato della famiglia di Tallenio, Isabella Giampaoli - attendiamo ora l'altro riesame, la cui data dovrà essere fissata a breve, dove ci auguriamo che venga scarcerato completamente".

Sullo stato del ragazzo, il legale riferisce: "Valerio sta bene, ma è molto scosso dall'esperienza traumatica" ovviamente "è contento di essere a casa". Sulla precedente decisione di un suo trasferimento a Rossano ha dichiarato che "non conosciamo ancora la motivazione che ha spinto a questa scelta che è stata presa per tutti gli indagati".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA