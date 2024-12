A Frontignano di Ussita nevicata storica, piste da sci affollate

"È una nevicata storica, soprattutto perché siamo nel mese di dicembre, erano anni che non si verificava una cosa del genere a Frontignano": a dirlo all'ANSA sulle piste, sono i tanti appassionati della montagna presenti stamani nella stazione sciistica di Ussita (Macerata), nell'Appennino marchigiano. Panorama mozzafiato e temperatura appena sopra lo zero ed è così che le piste sono state prese d'assalto da moltissime persone, che fin dalle prime ore della mattinata hanno inforcato gli scii partendo dalla seggiovia Lo Schiancio-Le Saliere.

Ma Frontignano in questi giorni è gettonata anche da chi è semplicemente amante della montagna, senza avventurarsi nelle discese. In tanti si sono spinti oltre i 1.300 metri di quota per godersi una giornata sulla neve. Un'altra grande nevicata che si era registrata a Frontignano, risaliva all'inverno 2017.

Ma allora gli impianti erano chiusi a causa dei danni subiti col terremoto. Segni del sisma che sono tuttora visibili sugli hotel e le abitazioni private, anche se alcuni cantieri della ricostruzione sono stati avviati. Gli impianti di risalita sono invece in funzione e altri saranno recuperati entro il 2025-2026.



