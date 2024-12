Soccorso sul Catria, recuperati un ragazzo e un cane dispersi

Soccorsi un ragazzo e il suo cane che avevano perso l'orientamento nel pomeriggio sul Monte Catria, in provincia di Pesaro-Urbino. L'intervento dei vigili del fuoco, in collaborazione con il soccorso alpino, ha permesso di rintracciare il giovane ed il suo animale e trarli in salvo.

Nessuno è rimasto ferito.

L'episodio si è verificato nella zona della croce del Catria.

La nebbia e le condizioni avverse hanno fatto perdere l'orientamento all'escursionista. I vigili del fuoco lo hanno localizzato, contattandolo telefonicamente per segnalargli di rimanere lì dove era stato rintracciato. Il giovane è stato raggiunto da un operatore del soccorso alpino, presente nei paraggi, che l'ha portato in un rifugio alpino. Successivamente c'è stato l'intervento dei vigili del fuoco di Cagli, della squadra speleo alpino fluviale di Pesaro e del soccorso alpino ha permesso di raggiungere il fondovalle con l'escursionista soccorso.



