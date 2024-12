Aggressione ad Ancona, intervengono sanitari e polizia

Una colluttazione tra tre persone nella tarda serata di di ieri ad Ancona, in Corso Carlo Alberto, ha reso necessario l'intervento delle Volanti della Polizia e dei sanitari della Croce Gialla e dell'automedica 118. Un 33enne di origine tunisina è stato infatti colpito al volto e poi è stato trasportato in ospedale a Torrette da cui poi si è allonanato.

I poliziotti hanno identificato che era in evidente stato di alterazione psico fisica: ha riferito di essere stato aggredito da due soggetti pakistani a lui sconosciuti che poi si erano allontanati. Poco dopo gli agenti hanno identificato i presunti aggressori: hanno riferito ai poliziotti che uno dei due aveva subito il furto del proprio portafogli all'interno di un autobus di linea poco prima. Accortisi del furto, hanno riferito i due alla polizia, erano scesi insieme al tunisino, e lo avevano fermato all'altezza di Corso Carlo Alberto per chiedergli conto del portafogli. In quel contesto è nato un diverbio: i due avevano inveito contro il tunisino, tentando poi di colpirlo con un pugno. L'aggredito è stato accompagnato in ospedale a Torrette ma poi se n'è andato.

Nella notte, la Croce Gialla di Ancona è stata impegnata in diversi altri interventi di soccorso: in due centri di accoglienza si sono verificate liti tra gli occupanti poi assistiti dai sanitari e portati a Torrette. In un caso si è reso necessario fare intervenire una Volante della Questura. Altri interventi dei sanitari della Croce Gialla ci sono stati a Sappanico e a Posatora. In via Torresi, un anziano ha accusato un malore a causa di eccessi durante il pranzo di Natale ed è stato trasportato all'Inrca.

Nella giornata di ieri si è registrato anche un piccolo incidente tra una macchina e uno scooter in via Brecce Bianche: è rimasta una ragazza che è stata trasportata all'ospedale di torrette ma non è in condizioni gravi. Altro intervento della Croce gialla, sempre in via Brecce bianche, per un anziano caduto per le scale del palazzo: stava tornando a casa con una serie di pacchi in mano, non ha visto i gradini ed è caduto. E' stato trasferito in ospedale dall'auto medica.

Infine, in un'abitazione a Falconara Marittima, i sanitari della Croce Gialla hanno soccorso una 85enne caduta in terra durante la notte: è stata trovata dai parenti che arrivavano per il pranzo di Natale. L'anziana è stata trasportata in ospedale in codice giallo, di media gravità.



