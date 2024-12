Pattinaggio inclusivo ad Ascoli con pedane per carrozzine

Ad Ascoli Piceno tra ghiaccio e inclusione: pista di pattinaggio gratuita per ragazzi con disabilità. Piazza Arringo si è trasformata in una magica pista di ghiaccio, pronta ad accogliere grandi e piccoli per le festività natalizie. Ma quest'anno il Comune di Ascoli Piceno, insieme all'organizzatore Massimo Di Francesco, Presidente Associazione Sportis Life, ha fatto un passo in più verso l'inclusione, regalando un'esperienza indimenticabile ai ragazzi con disabilità.

Sabato 28 dicembre dalle ore 15.30 e poi successivamente in altre date da stabilire, grazie a speciali pedane d'acciaio su lame, progettate appositamente per le carrozzine, i ragazzi potranno vivere l'emozione di scivolare sul ghiaccio, sentendosi parte integrante di questa festa.

"Un'emozione che va oltre il pattinaggio. E' un'occasione per promuovere l'integrazione, abbattere le barriere architettoniche e psicologiche, e dimostrare che tutti possono partecipare attivamente alla vita della città" hanno dichiarato il sindaco Marco Fioravanti e tutta l'amministrazione comunale. Massimo Di Francesco, presidente Associazione Sportis Life sottolinea che "siamo orgogliosi di aver contribuito a rendere possibile questo progetto. Vedere i sorrisi sui volti di questi ragazzi è la nostra più grande ricompensa. Vogliamo dimostrare che lo sport e il divertimento non hanno barriere".



