Legge contro recensioni false, plauso Confcommercio Marche Nord

Confcommercio Marche Nord e l'associazione Ristoratori Fipe Marche Nord plaudono all'approvazione, in Consiglio dei Ministri, del disegno di legge per contrastare le recensioni false nel settore della ristorazione e dell'ospitalità.

"Le recensioni online, da un'analisi ministeriale, influenzano l'82% delle prenotazioni degli alloggi e il 70% delle scelte dei ristoranti - dice il direttore di Confcommercio Agnese Trufelli - i pareri falsi hanno un'incidenza tra il 6% e il 30% sul fatturato delle attività - aggiunge - questo disegno di legge può rappresentare una svolta decisiva per il nostro settore".

"Tutelare trasparenza e correttezza è fondamentale - afferma il presidente dei ristoratori Mario Di Remigio - adesso si spera in una veloce applicazione affinché si possa garantire un ambiente digitale più sicuro e affidabile per operatori e consumatori del settore".



