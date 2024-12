Inaugurato il Presepe vivente al porto antico di Ancona

La magia del Presepe vivente al porto antico di Ancona, uno degli ultimi appuntamenti di "Ancona che brilla" grazie grazie al Gruppo di Pietralacroce, all'AdSP ed alla Capitaneria di Porto. In serata la visita del sindaco Daniele Silvetti e dell'assessore Angelo Eliantonio.

Dopo l'inaugurazione, alle 17 di oggi, il presepe vivente si potrà ammirare anche il 29 dicembre. L'ingresso pedonale al Porto è esclusivamente dalla portella Santa Maria. Si possono usare i bus navetta in partenza da piazza Rosselli(stazione) dalle 16 con fermata al parcheggio degli Archi.

Come nella giornata di oggi, anche il 29 dicembre il parcheggio degli Archi sarà gratuito.



