Collaborazione Croce Gialla-Giovane Ancona per civismo atleti

"Nuova collaborazione e nuovo inizio per il futuro" tra Croce Gialla e Giovane Ancona. Lo annuncia con orgoglio la Croce Gialla Ancona: "insieme saremo al fianco dei giovani atleti, supportandoli nella loro crescita non solo sportiva, ma anche civica".

"In pratica - spiega la Croce Gialla di Ancona - faremo una joint venture dove cercheremo di diffondere il concetto del volontariato nelle nuove generazioni attraverso lo sport due cose sane nella crescita dei giovani il volontariato e lo sport". A siglare l'accordo il presidente della Croce Gialla di Ancona Alberto Caporalini e il presidente della Giovane Ancona Fabio Micheli.



