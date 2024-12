Capodanno a Pesaro, vietati botti e contenitori vetro in strada

Tre ordinanze del Comune di Pesaro in vista di Capodanno: la prima vieta l'uso del vetro ed è valida per la notte di Capodanno; la seconda vieta di far esplodere botti e petardi dal 31 dicembre al 6 gennaio 2025, anche per la sicurezza degli amici a 4 zampe; la terza modifica la viabilità nel centro storico.

La città, ricorda il Comune, "si prepara a fare festa per l'arrivo del nuovo anno ponendo attenzione alla sicurezza, anche per gli amici a quattro zampe, e all'ordine pubblico con le tre ordinanze previste, in particolare, per lo svolgimento della notte di Capodanno in piazza del Popolo, che ospiterà la musica live anni '60/'70/'80/'90 della Band di Dino Gnassi Corporation del Maurizio Costanzo Show e un tributo speciale all'intramontabile e meravigliosa Raffaella Carrà, realizzato da Claudia Celi e le bravissime ballerine".

Con la prima ordinanza, valida dalle ore 19 del 31 dicembre alle 5 del primo gennaio, in piazza del Popolo, il divieto di vendita per asporto di bevande di qualsiasi genere contenute in bottiglie/contenitori e bicchieri di vetro e in alluminio. È, altresì, vietato l'utilizzo e la detenzione di bottiglie/contenitori e bicchieri di vetro e alluminio, per il consumo di bevande. Le violazioni alla presente ordinanza sono punite con una sanzione da 50 a 300 euro, e comporta la segnalazione all'Autorità Giudiziaria".

Con la seconda ordinanza, il Comune dispone dal 31 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025 il divieto di far esplodere fuochi d'artificio, petardi, botti e giochi pirici di qualsiasi genere in piazza del Popolo, nelle vie limitrofe, negli ospedali e case di cura. Le violazioni del dispositivo della presente ordinanza sono soggette a confisca dell'oggetto e all'applicazione della sanzione amministrativa di 150 euro. L'ordinanza è stata emanata per "preservare l'incolumità e il benessere di tutti i partecipanti del Capodanno in piazza e degli amici a quattro zampe".

Con la terza ordinanza, il Comune dispone dal 31 dicembre 2024, ore 16, alla fine della manifestazione di Capodanno, la modifica della viabilità con il divieto di sosta in via Largo Mamiani e divieto di transito nelle seguenti vie del centro storico: piazza del Popolo (dove ci sarà l'accesso pedonale attraverso i varchi autorizzati), via Rossini (tratto compreso tra largo Aldo Moro e piazza del Popolo), via Gavardini (transito consentito per gli autorizzati che devono raggiungere i garage di via delle Zucchette/via Gavardini), via Giordano Bruno (tratto compreso tra via Abbati e piazza del Popolo eccetto i residenti autorizzati con uscita obbligatoria da via del Fallo), via Branca e via Pedrotti. Inoltre, in via Gavardini ci sarà la deroga al senso unico per gli autorizzati del garage di via delle Zucchette/Gavardini/Baldassini e in via Caviglia la direzione obbligatoria a sinistra.



