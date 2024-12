Sequestri e multe con operazione "e-FISHING" Guardia costiera

Tutelare il prodotto ittico made in Italy, scoraggiando pratiche illecite, anche informatizzate, finalizzate a carpire la buona fede del cittadino, danneggiare la risorsa ittica e a minare la concorrenza leale sul mercato tra gli operatori del settore è l'obiettivo dell'operazione condotta dalla Guardia Costiera e concentrata sull'attività di prevenzione e di contrasto, a livello nazionale e che ha permesso di sequestrare 233 attrezzi da pesca; elevare sanzioni pecuniarie per oltre 1 milione di euro oltre a circa 200 tonnellate di prodotto ittico sequestrato.

Intensa l'attività di controllo condotta dalla Guardia Costiera della Direzione Marittima delle Marche grazie al coordinamento del 7° Centro di Controllo Area Pesca che, nell'ambito dell'operazione "e-Fishing" ancora in corso, ha operato ben 140 ispezioni elevando, 32 sanzioni amministrative per un ammontare complessivo di circa 50mila euro. In totale sono stati sequestrati 2.200 kg di prodotto ittico, 8 attrezzi da pesca.

Tra le attività di controllo più rilevanti quella messa in atto dalla Guardia Costiera di San Benedetto del Tronto che ha effettuato un'attività ispettiva mirata ad accertare e reprimere illeciti da parte delle unità dedite alla pesca delle vongole nel sorgitore sambenedettese. Al termine dei controlli sono emerse irregolarità a bordo di 3 motopesca, all'interno dei quali sono stati rinvenuti e sbarcati quantitativi di vongole superiori a quelli massimi consentiti; inoltre, 2 delle 3 unità non avevano effettuato una corretta registrazione dei dati di cattura/sbarco sul relativo giornale di pesca. I militari hanno così proceduto ad elevare complessivamente 5 sanzioni amministrative, per un ammontare di 10mila euro e al sequestro di circa 70 kg. di vongole. L'Ufficio Locale Marittimo di Senigallia, dopo una ispezione presso un grossista ha scoperto prodotto ittico detenuto ai fini della commercializzazione sprovvisto di etichettatura, procedendo a sanzionare il commerciante con un verbale amministrativo dell'ammontare di 1.500 euro e con il relativo sequestro di circa 350 kg di prodotti ittici vari congelati. L'operazione complessa "e-FISHING" è attiva su tutto il territorio nazionale e in corso fino a gennaio 2025.



