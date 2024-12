Prosegue il lavoro dei vigili del fuoco per l'ondata di maltempo che ha copito le Marche. Sono oltre 770 gli interventi effettuati sgomberare la sede stradale da alberi caduti, coperture pericolanti, rimozione di persiane e danni d'acqua.

Questi nel dettaglio i numeri di interventi effettuati per ogni Comando provinciale: Pesaro Urbino 130; Ancona 210; Macerata 155; Fermo 190 e Ascoli Piceno 90. Non si registrano danni a parsone.



