Chiuse la Sp 136 e la Sp 51 a causa di una tormenta

Sono chiuse da questa mattina, a causa di una tormenta di neve che sta spazzando gran parte dell'entroterra del maceratese, due strade provinciali. Si tratta della Sp 136 (Pian Perduto) Castelsantangelo sul Nera - Castelluccio, che resta transitabile solo per un tratto fino Spina di Gualdo, il resto della strada è stata chiusa per la presenza di oltre 50 centimetri di neve.

Chiusa anche la strada per Monte Prata. Chiusa anche la Sp 51 Forcella, tra Fematre e Rio Freddo (Visso) perché i mezzi spazzaneve non riescono a transitare. La Provincia, infatti, ha provato a intervenire sia con mezzi propri che avvalendosi di ditte esterne, ma il forte vento e le neve continua non hanno permesso di poter raggiungere le zone interessate. Si proverà a intervenire nuovamente domani mattina per riaprire le strade se le condizioni meteo miglioreranno, ma si consiglia di evitare di transitare nelle zone segnalate.

"La Provincia sta monitorando costantemente la situazione - spiega il Presidente Sandro Parcaroli -, ma chiedo di non avventurarsi nelle zone segnalate e comunque di prestare, in generale, la massima attenzione perché nelle aree montane la situazione è in continuo cambiamento e anche domani non sono previsti miglioramenti".



