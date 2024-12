A causa della presenza di ostacoli in carreggiata, è stata temporaneamente chiusa, in entrambe le direzioni, la strada statale 77 "Della Val di Chienti" al km 109,00 a Recanati (Macerata). Il traffico è stato deviato sulla viabilità provinciale e comunale.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell'ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.



