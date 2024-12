Superalcolici a un 15enne, segnalato l'esercente

Ha somministrato superalcolici a un quindicenne, l'esercente sarà segnalato all'autorità giudiziaria e rischia la chiusura temporanea dell'attività, mentre il ragazzo, residente fuori Provincia, è stato affidato ai genitori. E' avvenuto la sera di ieri a Senigallia durante i servizi disposti dal Questore di Ancona, Cesare Capocasa, per garantire la tutela delle fasce deboli. Al servizio integrato di controllo del territorio, hanno partecipato congiuntamente le unità operative della Polizia di Stato, del Gabinetto Interregionale della Polizia Scientifica di Ancona, della Compagnia Carabinieri di Senigallia, della Guardia di Finanza di Ancona e della Polizia Locale di Senigallia. Durante il servizio sono stati monitorati diversi locali notturni del territorio e nelle adiacenze di essi si è proceduto all'identificazione di numerosi giovani avventori.

Inoltre, nei pressi di un parcheggio, è stata riscontrata un'irregolarità a un veicolo speciale per la ristorazione ambulante, per la quale è stata emessa una sanzione amministrativa di 1.400 euro.



