Presentata la nuova campagna contro le truffe agli anziani

Il comune di Pesaro ha presentato "più sicuri insieme", la nuova campagna contro le truffe agli anziani, finanziata dal ministero dell'interno. Sarà raccontata in un video che verrà proiettato nei cinema e con un numero monografico del CON (il notiziario dell'amministrazione).

Il video di sensibilizzazione sarà proiettato anche durante gli eventi nei vari quartieri, inoltre i messaggi saranno riprodotti anche nei media locali tramite spot radiofonici e inserzioni promo istituzionali sui quotidiani.

Sul CON invece, in un box giallo da ritagliare, si troveranno in evidenza i numeri di emergenza da contattare, ovvero il 112 (numero unico di emergenza) e quelli delle forze dell'ordine: 113 (Polizia), 117 (Guardia di Finanza), 115 (Vigili del Fuoco), 118 (Emergenza Sanitaria), 0721387800 (Polizia Locale), ai quali si aggiungono i numeri dei servizi sociali del Comune di Pesaro: 0721387401-318 e alcuni consigli utili su come difendersi da truffe e raggiri.

"Difendersi è possibile, ma per farlo occorre avere gli strumenti e i supporti giusti" dicono il sindaco, Andrea Biancani, e gli assessori, Sara Mengucci e Luca Pandolfi.

"Confido nella collaborazione dei giovani che possono svolgere ruolo importante per sensibilizzare i nonni, mettendoli in guardia e sostenendoli, per questo distribuiremo un volantino informativo nelle scuole" afferma il vice prefetto vicario, Antonio Angeloni, in rappresentanza del prefetto, Emanuela Saveria Greco.

"Discutere, confrontarsi e parlare in famiglia dei casi di truffe che quotidianamente si leggono sulla cronaca locale può essere un buon modo per sensibilizzare gli anziani permettendo loro di riconoscere il pericolo sul nascere" sostiene il questore di Pesaro e Urbino, Francesca Montereali.



