Prefetto di Ancona aumenta misure di sicurezza per festività

Il Prefetto di Ancona, Maurizio Valiante, ha convocato oggi una riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica per valutare le ulteriori misure che si rendono necessarie per adeguare il dispositivo di sicurezza, già definito nel corso della precedente riunione del 18 dicembre, alle ulteriori raccomandazioni del Dipartimento di Pubblica Sicurezza che ha richiesto l'innalzamento del livello di attenzione sul territorio nazionale a seguito del tragico attentato che si è verificato in Germania il 20 dicembre.

Il Comitato ha deciso di rinforzare le misure di vigilanza nei luoghi dove è maggiore la concentrazione di persone in questo periodo: centri storici e luoghi dove sono stati allestiti villaggi e mercatini natalizi. Con apposita circolare i Sindaci verranno sensibilizzati a porre in essere tutte le misure necessarie a rinforzare la cornice di sicurezza coordinando le proprie attività con le forze di polizia locale.

Una particolare attenzione è stata dedicata agli eventi più rilevanti che sono previsti nel capoluogo nel periodo delle Festività. Per la rievocazione vivente del Presepe e per il concerto di Capodanno le Forze di Polizia hanno assicurato un articolato dispositivo di sicurezza che consenta alla popolazione di vivere con serenità queste importanti ricorrenze.

