Porto di Ancona inaccessibile fino alle 11, mare a 60 nodi

Mattinata difficile e delicata per i traghetti in arrivo al porto di Ancona per la difficoltà di accedere. Se in mare aperto si sono toccate raffiche fino a 100 nodi, all'interno del porto il mare non era molto più calmo. Si sono infatti toccate punte di 60 nodi nell'area portuale. Il picco tra le 7 e le 9 del mattino. Tutto è stato costantemente monitorato dalla Capitaneria di Porto che ha vigilato sulle operazioni dei rimorchiatori portuali impegnati ad assistere e aiutare le operazione di accesso al porto dorico e la messa in sicurezza delle navi. Gli stessi armatori, tenendo conto della situazione meteo, hanno ritardato gli arrivi in attesa che la situazione fosse meno rischiosa per l'attracco in banchina.

Tutti gli ormeggi sono stati rinforzati.



