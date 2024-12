Maltempo, Provincia di Pesaro interviene per liberare le strade

Uomini e mezzi della Provincia di Pesaro sono impegnati dalle prime ore della mattinata in numerosi interventi sulle strade provinciali causa maltempo.

Lavori per la rimozione di piante sono stati condotti sulle carreggiate della Sp 60 Sanatorio-Candelara, Sp 44 Panoramica San Bartolo, Sp 51 Cesane, Sp 154 Grazie-Ponte Rio, 423 Urbinate (zona Pica). Frana di monte sulla Sp 40 Barbanti (Pergola).

Mezzi sgombraneve in azione a partire dai 450 metri. «La situazione è al momento sotto controllo, grazie all'intervento tempestivo dei mezzi e del personale, al lavoro insieme alle ditte private», rende noto il Servizio Viabilità dell'ente di via Gramsci. Gli interventi sono coordinati dal dirigente della Viabilità provinciale Mario Primavera, che monitora la situazione in Prefettura all'interno del Centro operativo viabilità.



