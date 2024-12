Maltempo: aperto il Coc a Fano, chiusa via Dante Alighieri

VIA DANTE ALIGHIERI CHIUSA PER CADUTA ALBERI Il C.O.C. è attivo a seguito di diverse segnalazioni di alberi e rami caduti. Tutte le squadre: i Vigili del Fuoco, la Polizia Locale e la Protezione Civile, sono al lavoro sul territorio.

Le criticità maggiori si registrano nelle aree collinari, come Monte Giove e Magliano, e nelle zone costiere, in particolare lungo via Cristoforo Colombo e via Dante Alighieri. Qui i Vigili del Fuoco sono già in azione e, dopo un sopralluogo, è stata disposta la chiusura di quest'ultima per garantire la sicurezza.

Si raccomanda la massima prudenza e di limitare gli spostamenti allo stretto necessario.

A causa delle avverse condizioni meteorologiche, la conferenza stampa di fine anno, inizialmente prevista per questa mattina, è stata rinviata a lunedì 30 dicembre alle ore 10:00 nella sala dei Globi.



