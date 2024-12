Il maestro Giovanni Allevi presenta libro nella sua Ascoli

Il maestro Giovanni Allevi, compositore marchigiano noto in tutto il mondo per aver dato un nuovo volto alla musica classica, dopo il concerto evento dello scorso maggio in Piazza del Popolo, torna nella sua amata città natale, Ascoli Piceno, per un abbraccio alla cittadinanza.

L'occasione è la condivisione, in un incontro pubblico, del suo ultimo successo editoriale, "I Nove doni. Sulla via della felicità", (edito da Solferino) frutto di un percorso personale di dolore e rinascita. Sabato 28 dicembre, alle ore 18, il Maestro Allevi sarà ospite presso la Sala della Ragione di Palazzo dei Capitani. L'ingresso all'evento, organizzato dall'amministrazione comunale in collaborazione con la Fondazione Ascoli Cultura, è libero fino ad esaurimento posti.





