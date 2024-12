Figli violenti, tre denunce nel Fermano

Figli violenti con i genitori, tre denunce nel Fermano. Due casi a Pedaso e uno a Montottone. Nella cittadina della costa fermana, infatti, i carabinieri hanno denunciato un 27enne senza fissa dimora dopo una querela formalizzata dalla madre. La vittima ha riferito che dal 2021 ha ripetutamente sborsato cospicue somme di denaro a favore del figlio, autore di comportamenti aggressivi, di minacce e insulti costanti.

Sempre a Pedaso, al termine di accertamenti dopo la richiesta di ammonimento del questore, a fronte della segnalazione avanzata da una coppia di genitori nei confronti del figlio, hanno denunciato il ragazzo, un 26enne italiano che al fine di farsi consegnare piccole somme di denaro, da alcuni anni a questa parte aveva sottoposto i genitori a minacce, talvolta sfociate anche in aggressioni. A Montottone invece, denunciato un 26enne italiano che dall'agosto scorso, per futili motivi, si sarebbe reso autore di reiterate condotte vessatorie e maltrattanti nei confronti della madre convivente, aggredendola fisicamente in più circostanze.



