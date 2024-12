Ancora forte vento ad Ancona, il sindaco chiude parchi pubblici

Il Sindaco di Ancona, considerata l'allerta della Protezione Civile regionale che ha previsto vento forte per la giornata di martedì 24 dicembre, ha firmato l'ordinanza che prevede per la giornata di martedì 24 dicembre la chiusura dei parchi pubblici, con divieto di accesso a quelli non perimetrati e la chiusura dei cimiteri.

All'interno della stessa Ordinanza il Sindaco raccomanda a tutta la popolazione: di evitare di transitare e di sostare nelle aree con alberature nell'arco temporale dell'evento atmosferico forte e di quello successivo, onde evitare il pericolo di caduta tardiva di rami sospesi già distaccatisi; di mettere in sicurezza le aree esterne di propria competenza, per evitare che oggetti come gazebi, vasi e altre suppellettili possano creare situazioni di pericolo; alle imprese edili con cantieri allestiti con impalcature, di adottare, per la giornata del 24 dicembre 2024, tutte le adeguate misure di sicurezza e vigilanza volte a scongiurare pericoli eventualmente generati dalle impalcature.



