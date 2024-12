Ancona sferzata dalla bufera di vento, molti alberi caduti

Ancona è stata sferata da venti forti che hanno provocato danni soprattutto per la cadeto da alberi non solo nel centro cittadino ma anche nelle frazioni. Dopo l'apertura del Coc decisa in accordo con il Sindaco alle 7 - ha spiegato il vice sindaco Giovanni Zinni - sono stati mobilitati i gruppi di volontari della Protezione civile che stanno lavorando in sinergia con i vigli del fuoco e le ditte esterne del Verde".



La situazione un po' più critica "si registra nella frazione di Sappanico-Montesicuro, dove degli alberi hanno interrotto delle linee elettriche che alimentano i sistemi di pompaggio dell'impianto idrico del serbatoio di Montesicoro che dà acqua alla frazione di Montesicoro e di Sappanico". Per ripristinare la situazione operano i vigili del fuoco, i volontari di protezione civile del comune di Ancona, Ancona Ambiente ed Enel.

Energia elettrica e adduzione idrica saranno riattivati a conclcusione degli interventi. Per interventi minori dove non c'è bisogno di attrezzature particolari procedono operai del comune."La situazione - spiega Zinni - è costantemente monitorata anche dalle telecamere della città ma per fortuna non si registrano feriti. Pochi danni agli autobus colpiti dal crollo di un albero a piazza Cavour". Il vice sindaco informa inoltre che, per i costi che dovranno essere affrontati per i danni provocati "avevamo rimpinguato il fondo di riserva con l'ultima variazione di bilancio, quindi utilizzeremo le somme a disposizione per gli interventi di urgenza" E assicura che "siamo completamente operativi e attenti a tutte le situazioni e a tutte le segnalazioni". .



