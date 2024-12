Sorpreso a cedere cocaina, arrestato dai carabinieri

Sorpreso a cedere cocaina, aveva tre grammi dello stesso stupefacente suddiviso in dosi e 345 euro ritenuti provento di spaccio. E' accaduto nei pressi dell'Abbadia di Fiastra (Macerata) dove un 29enne albanese è stato arrestato dai carabinieri del Nor - Sezione Operativa del Comando Compagnia di Macerata, durante uno specifico servizio anti-droga, a conclusione di una articolata attività di osservazione, controllo e pedinamento.

Il 29enne, domiciliato a Corridonia, è stato sorpreso mentre cedeva cocaina ad un'altra persona. Poi sono stati rinvenuti il resto dello stupefacente e i contanti. L'Autorità Giudiziaria di Macerata ha disposto gli arresti domiciliari per ill giovane albanese, in attesa dell'udienza di convalida.



