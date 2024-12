Pranzo solidale di Natale a Macerata, previsti 300 pasti

La vigilia di Natale ai Giardini Diaz di Macerata si terrà la terza edizione del "Pranzo solidale di Natale" dedicato ai cittadini maceratesi in difficoltà economica e sociale. E' un'occasione di accoglienza conviviale e di solidarietà alla vigilia del Natale patrocinata dal Comune di Macerata e condivisa organizzativamente da Croce Rossa Italiana, Macerata Soccorso, Croce Verde, Pro Loco Macerata, Fondazione Colonna, Anteas, Caritas Diocesi Macerata e Centro di Ascolto e Prima Accoglienza, Circolo Jungle Aps (che ha ideato l'iniziativa e funge da capofila). L'evento si svolgerà negli spazi della Terrazza dei Popoli, in una tensostruttura riscaldata: previsti anche diversi intrattenimenti, per ampliare il numero delle presenze rispetto alle precedenti edizioni.

"Il pranzo solidale - ricorda una nota - riprende una tradizione cittadina, con accesso gratuito a chiunque vorrà essere presente, e si avvarrà della collaborazione di volontari e del sostegno di aziende della ristorazione: SI con te (i supermercati nel capoluogo di Via dei Velini, Via Zincone e Villa Potenza), Oro della Terra, Associazione Commercianti del Centro Storico, Dolce Caffè Panetteria, Cantina Conti degli Azzoni, Nerea e Varnelli".

Le edizioni 2022 e 2023, a cui hanno preso parte il sindaco Sandro Parcaroli, il vicesindaco e Assessore alle Politiche Sociali Francesca D'Alessandro e altri amministratori, si erano svolte con successo e ognuna ha visto la preparazione/distribuzione di 200 pasti.

Il camion-cucina della Protezione Civile, gestito da Macerata Soccorso, produrrà almeno 300 pasti per altrettante persone accolte, oltre alla possibilità di asporti. I cittadini maceratesi che singolarmente o con famiglie vorranno partecipare sono invitati a prenotarsi al numero telefonico 3517018754, anche WhatsApp. Saranno inoltre ospitati gli assistiti da Servizi Sociali del Comune di Macerata, Croce Rossa Italiana, Croce Verde e Caritas Diocesi di Macerata.



