Controlli stradali ad Ascoli Piceno, sequestrati dieci veicoli

La Polizia Locale di Ascoli Piceno ha reso noti i risultati dei controlli intensificati a una settimana dall'entrata in vigore delle nuove disposizioni del Codice della strada. Grazie all'uso di etilometri e del dispositivo "Targa System", sequestrati 10 veicoli privi di copertura assicurativa e individuati 70 con revisione scaduta.

Il Nucleo Operativo Sicurezza Urbana ha denunciato tre persone per possesso di droga. Un 30enne è stato sorpreso a disfarsi di marijuana durante i controlli nel centro storico, mentre due minorenni sono stati trovati con circa 7 grammi di hascisc. Per questi ultimi, oltre al deferimento al Prefetto, è scattata la segnalazione alla Procura dei Minori di Ancona.

Un cittadino straniero è stato denunciato per un furto nel palazzo comunale di Piazza Arringo. Grazie al sistema di videosorveglianza e alla collaborazione con i Carabinieri, gli agenti sono riusciti a identificare il responsabile e recuperare la refurtiva.

La Polizia Ambientale ha sanzionato un locale del centro storico che, organizzando eventi notturni non autorizzati, violava la normativa sull'inquinamento acustico e disturbava la quiete pubblica. L'attività è stata immediatamente interrotta.

Infine, la Polizia Commerciale ha segnalato un esercizio di prodotti etnici per presunto cambio di destinazione d'uso di locali adiacenti alla vendita.

I controlli proseguiranno durante il periodo natalizio, con particolare attenzione al centro storico e alle principali strade cittadine, per prevenire incidenti e rafforzare la sicurezza.



