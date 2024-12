Controlli della Polizia ad Ancona, 69 servizi straordinari 2024

Intensificati dalla Polizia di Stato ad Ancona nel weekend, in prossimità delle festività natalizie, i controlli dinamici del territorio disposti dal questore Cesare Capocasa, d'intesa con il prefetto Maurizio Valiante; servizi eseguiti di mattina e di pomeriggio.

Ieri mattina, nei quartieri Archi e Piano ed in zona stazione sono stati disposti controlli della Polizia con operatori della Questura unitamente al Reparto Prevenzione Crimine e alle unità cinofile, nelle zone che in quelle fasce orarie presentano una concentrazione maggiore di cittadini, anche grazie alla presenza del mercato in Piazza D'Armi.

Per quanto riguarda il bilancio annuale dei controlli straordinari del territorio della Polizia di Stato, sono stati 69, di cui 31 interforze. Numeri che si sono intensificati rispetto al 2023 dove i controlli erano stati 53 di cui 30 interforze.

Durante il pomeriggio di ieri invece i controlli volti a garantire l'ordine e la sicurezza pubblica nell'ambito cittadino si sono svolti con pattuglie di poliziotti appiedate, da piazza Cavour al teatro delle Muse ed in tutte le aree del centro cittadino maggiormente interessate dall'aggregazione di gruppi di giovani ragazzi ed in prossimità delle principali fermate degli autobus di linea urbana che dalla periferia giungono nel centro cittadino. Con la pattuglia appiedata di controllo, due operatori della Polizia hanno svolto un servizio di prossimità indossando l'Alta Uniforme. Tali controlli consentono inoltre di realizzare un attento monitoraggio volto a prevenire episodi di inciviltà o di illegalità.

L'attività svolta nell'intera giornata di sabato 21 dicembre, fa sapere la Questura, ha permesso di identificare 79 persone, di cui 22 con a carico pregiudizi di Polizia. Durante il servizio un giovane, italiano di circa 23 anni, veniva trovato in possesso di una quantità di hascisc di circa 0,5 grammi nascosta nella tasca del giubbino. Il giovane, insieme ad un gruppo di altri coetanei, è stato fermato nei pressi di piazza Roma e all'esito del controllo è stato segnalato all'Autorità Giudiziaria.

Un altro uomo, di origine romena, circa 40 anni, è stato controllato nei pressi di piazza Cavour e dai controlli è risultato avere a carico un rintraccio. Condotto in Questura all'uomo è stato notificato un Divieto di Accesso alle Aree urbane per tutta l'area della stazione, emesso qualche giorno fa dal questore Capocasa. Il 40enne è stato inoltre sanzionato per ubriachezza molesta in relazione alle sue condizioni di alterazione psicofisica dovute all'abuso di alcool che lo rendevano molesto con gli operatori di Polizia.



