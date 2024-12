Capodanno a Macerata con il campione Superbike Marco Melandri

Musica, animazione e lo special guest Marco Melandri, il campione del mondo di Superbike che vestirà anche i panni di dj, per il Capodanno in piazza della Libertà Piazza della Libertà a Macerata. La location ospiterà il conto alla rovescia per salutare il 2024 e accogliere il 2025 all'insegna del divertimento, dell'animazione e dello stare insieme.

Il 31 dicembre, nel cuore di Macerata, l'Amministrazione comunale ha organizzato il Capodanno con la castagnata e la diretta di Radio Linea che proporrà il dj set "Disco Time - Viaggio nel tempo" in compagnia di Eddy Masterjoy in consolle, del vocalist David Romano e della cantante Mary Scotto. Gadgets, mascotte e un eccezionale corpo di ballo animeranno la serata al ritmo dei grandi successi degli anni 90 e 2000.

A partire dalla mezzanotte, in piazza della Libertà ci sarà lo special guest Marco Melandri: il campione di motociclismo vestirà i panni del dj e ha scelto Macerata per il suo debutto in consolle.

"Macerata è pronta ad accogliere un super ospite per il Capodanno in piazza, il campione del mondo di motociclismo e primatista italiano di vittorie del Campionato mondiale Superbike Marco Melandri che, per l'occasione, vestirà i panni di dj per salutare insieme il 2025 - commenta l'assessore agli Eventi Riccardo Sacchi -. Siamo convinti di replicare e migliorare il successo di pubblico dello scorso anno grazie all'entusiasmo e alla voglia di divertimento dei maceratesi.

Anche quest'anno, la città, grazie a un programma di eventi ricco e di qualità, variegato e per tutti i gusti, si conferma regina protagonista dell'inverno".

Come previsto dal Regolamento di Polizia locale, saranno vietati i botti.



