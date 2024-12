Ascoli presa d'assalto per la Fiera di Natale e il volo virtuale

Migliaia di persone hanno preso d'assalto oggi il centro storico di Ascoli Piceno dove si svolge la tradizionale Fiera di Natale con centinaia di espositori, intrattenimento musicale, la "Carica dei Babbi Natale in azione per una raccolta fondi. Tanti i giovani che hanno scelto di pattinare sulla pista di ghiaccio in piazza Arringo dove è allestito il Mercatino di Natale che andrà avanti fino alla fine delle festività.

Molto apprezzata la novità per gli appassionati di tecnologia: la possibilità di testare il simulatore "Fly Explorers" per provare l'ebrezza di volare virtualmente sulla città di Ascoli. Un'esperienza che potrà essere vissuta fino al 12 gennaio, Il programma ascolano degli ultimi giorni del 2024 e dell'arrivo del 2025 prevede la sera del 29 la musica degli Adika Pongo, gruppo nato a Roma nel 1993.

Lunedì 30 dicembre saranno i Tiromancino i grandi ospiti che animeranno la serata ascolana, organizzata in collaborazione con Jam Session.

Martedì 31 dicembre, infine, si brinderà all'arrivo del nuovo anno con la musica degli Extraliscio, gruppo nato in Romagna nel 2014 e guidato dall'eclettico Mirco Mariani, con la serata che proseguirà con un dj set per coinvolgere persone di tutte le età. L'ingresso alle tre serate sarà libero e gratuito.



