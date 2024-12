A Camerano un Presepe vivente di tradizione e solidarietà

A Camerano ritorna la tradizione del Presepe Vivente: magia, tradizione e solidarietà per il Natale 2024/2025. Mancano pochi giorni all'appuntamento per chi vuole immergersi nell'atmosfera autentica e suggestiva del Natale. Dopo il successo della scorsa edizione, il Presepe vivente ritorna in tre date: il 26 dicembre, il primo gennaio e il 6 gennaio, dalle 16 alle 19.30 per un viaggio nel tempo tra le vie del borgo.

Organizzato dalla Proloco e dal Comitato Presepe con il patrocinio del Comune di Camerano, l'evento si snoda tra le vie del centro storico e include una delle sue perle nascoste: la Grotta Ricotti. Questa antica grotta, parte del patrimonio ipogeo di Camerano, ospiterà la tradizionale natività, offrendo ai visitatori un'esperienza ancora più immersiva e coinvolgente, come un viaggio nella Betlemme di duemila anni fa.

La novità, fa sapere la Proloco, è "la magia del Parco del Conero. Quest'anno, il Presepe Vivente si arricchisce della collaborazione con il Parco del Conero grazie all'iniziativa "Parco Natale 2024". Le melodie degli zampognari animeranno le vie del borgo, aggiungendo un tocco di calore e tradizione all'evento.

Presepi artistici per arricchire l'esperienza.

A rendere ancora più ricca l'offerta turistica nei giorni delle rappresentazioni, Camerano ospiterà anche diverse mostre di presepi artistici. Presso la Chiesa di Santa Faustina sarà possibile visitare la VII Mostra di Arte Presepiale, curata dal gruppo Amici del Presepe, mentre nella Chiesa di San Francesco si terrà la Mostra di Presepi dal Mondo, organizzata dall'Associazione Opere Caritative Francescane. Entrambe le esposizioni rappresentano un'occasione unica per scoprire l'arte e le tradizioni legate alla natività in Italia e nel resto del mondo.

Un gesto di solidarietà.

Oltre a regalare un'esperienza unica, il Presepe Vivente di Camerano è anche un'occasione per fare del bene: "la partecipazione è ad offerta minima, e il ricavato sarà destinato alla realizzazione della nuova sede della Croce Gialla di Camerano, un progetto fondamentale per la comunità".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA