Vescovo di Macerata, 'la sfida è garantire il lavoro'

"La sfida grande è quella di garantire il lavoro, e non semplicemente garantirlo per breve tempo": a dirlo è stato il vescovo di Macerata e presidente della Conferenza episcopale marchigiana (Cem), Nazzareno Marconi, incontrando stamani i giornalisti per illustrare le attività diocesane in vista del Giubileo.

"Dobbiamo iniziare ad affrontare e continuare ad affrontare una situazione di crisi che potrebbe diventare veramente disastrosa - ha aggiunto il vescovo - Per questo è importante che tutti prendano coscienza che collaborare a questo livello è fondamentale". "Come Chiesa - ha detto ancora il religioso - siamo vicini ai lavoratori anche perché sono fratelli, sorelle, parenti, amici, persone con cui lavoriamo tutti i giorni".

"Garantire il posto di lavoro è la prima dignità, e non semplicemente con soluzioni tampone, ma con una progettazione e un impegno di largo respiro", ha sottolineato il presidente della Cem. Che ha anche ricordato che "si sta vivendo la fine di un modello lavorativo, che nel passato ha dato risultati eccezionali ma che oggi necessita soluzioni nuove". Nel messaggio di auguri natalizi, i lavoratori sono stati al centro delle parole del vescovo.



