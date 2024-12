Sul Catria tanta neve e piste aperte nel week end

"Tanta neve e piste aperte sul Catria" nel Pesarese. Il comprensorio del monte Catria "spalanca le sue porte per accogliere gli appassionati di sci e della montagna". Dopo l'antipasto dei week-end scorsi ecco, fanno sapere i gestori, "servito il piatto forte: tanta neve e piste aperte. Nel week endo "divertimento assicurato con l'apertura delle Cotaline, Direttissima, Panoramica, Campo scuola".

"Un comprensorio sempre più moderno e accogliente il Catria.

- sottolinea una nota - A disposizione la seggiovia triposto e quella quadriposto, e le piste da cui godere un panorama meraviglioso. Completano la ricca offerta la Baita del Catria 1400 by Cotaline con bar, ristorante, dove degustare tante specialità enogastronomiche, e camere, e per la gioia dei più piccoli e delle loro famiglie il Kinderland Adventure Park, il parco giochi acrobatico sulla neve, unico nel suo genere in tutta la regione Marche".

"Tanti i servizi offerti: scuola sci con maestri; noleggio sci, ciaspole e snowboard; possibilità di escursioni. Si potrà partecipare anche a ciaspolate per godere di un paesaggio da favola, con guida professionista, con partenza dal rifugio. Per raggiungere il comprensorio la cabinovia, completamente al chiuso, che parte da 500 metri nel comune di Frontone per arrivare a 1.400 metri".



