Si perdono in zona impervia, recuperati dal Soccorso alpino

La stazione di Ancona del Soccorso Alpino e Speleologico Marche è intervenuta in Località Valgiubola, Gola della Rossa (Ancona) per recuperare due escursionisti che avevano perso l'orientamento mentre effettuavano una gita escursionistica. La coppia dopo essere uscita dalla traccia di sentiero, non riuscendo più a capire la direzione di provenienza e vista la presenza di ghiaccio, ha allertato il Numero unico d'emergenza Nue 112 .

La centrale operativa ha attivato dapprima l'elicottero Icaro 02 e successivamente le squadre del Soccorso Alpino e Speloleogico Marche, che una volta giunte sul posto hanno recuperato la coppia in una zona impervia, grazie alle coordinate fornite dalla perlustrazione aerea di Icaro 02.

La coppia è stata successivamente ricondotta a piedi al parcheggio dove aveva lasciato l'automobile.



