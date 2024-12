Pieralisi Jesi, commessa da un milione euro dalla Germania

Pieralisi, il gruppo di Jesi (Ancona) leader nelle macchine centrifughe per separazione industriale, festeggia i 25 anni di presenza in Germania sottoscrivendo un importante accordo con una delle maggiori aziende chimiche al mondo, la Lyondell Basell. La commessa, del valore di oltre un milione di euro, consiste nella seconda fornitura della centrifuga più grande mai realizzata da Pieralisi .

Sarà la "gemella" di quella ad alte prestazioni già realizzata dall'azienda marchigiana per la multinazionale tedesca. Sarà impiegata ore 24 su 24 nello stabilimento di Francoforte, per il processo di produzione del polietilene per applicazioni farmaceutiche e alimentari, pellicole e altri imballaggi, .

La Lyondell Basell - sede a Rotterdam e centri amministrativi a Houston, Hong Kong e Londra, attiva anche nelle raffinerie di petrolio - è il terzo produttore mondiale di poliolefine e leader del mercato mondiale del polipropilene. "La scelta della multinazionale - fa sapere la Pieralisi - è ricaduta sull'impianto dopo un confronto tecnico e comparativo che ha messo in evidenza l'alta qualità della centrifuga, ad isolamento gas, sia per materiale utilizzato che per le prestazioni garantite".

La nuova centrifuga sarà prodotta nello stabilimento Pieralisi di Würzburg. Proprio qui si è celebrato l'anniversario della presenza in Germania. L'amministratore delegato Aldino Zeppelli, nel salutare dipendenti, partner e clienti, ha ribadito "l'impegno a proseguire la crescita aziendale nel solco tracciato dall'ing. Gennaro Pieralisi, rafforzando - accanto a professionalità e innovazione tecnologica - quei concetti di orgoglio e senso di appartenenza quali elementi fondanti per raggiungere nuovi importanti traguardi".



