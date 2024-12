ll brindisi di Natale in Comune a Recanati con i dipendenti

Con il tocco artistico del violino suonato dal maestro Marco Santini, il brindisi di Natale nel Palazzo Comunale di Recanati: ieri sera un "bel momento di condivisione - scrive il Comune - con tutti i dipendenti comunali, per ribadire ancora una volta il fondamentale ruolo di tutto il personale nel funzionamento della macchina amministrativa.

Il sindaco Emanuele Pepa e la Giunta hanno "ringraziato personalmente tutti i dipendenti per il prezioso lavoro che svolgono ogni giorno a servizio della collettività, allargando l'invito anche alle loro famiglie, nella logica del fare squadra che fin dall'inizio ha caratterizzato l'Amministrazione Pepa.

Invitati naturalmente anche tutti i consiglieri comunali".

"È stato un modo per stare insieme e per riconoscere il lavoro svolto dai dipendenti comunali, un momento utile a fare squadra e ringraziare il nostro personale che si prodiga ogni giorno", ha spiegato Pepa: "abbiamo voluto questo incontro per rafforzare e cementare il rapporto con chi porta avanti la macchina comunale e senza cui non potremmo certamente pensare di lavorare quotidianamente per il bene della cittadinanza di Recanati. È stata questa anche un'occasione per approfondire la conoscenza reciproca con chi lavora in Comune e per stare quindi insieme, allietando il quadro con il violinista Marco Santini che ha dato un tocco artistico al pomeriggio".

I componenti della Giunta hanno deciso di destinare alla serata le proprie indennità, con "l'obiettivo quello di far crescere lo spirito di gruppo e l'intesa tra gli amministratori e i dipendenti, in questo primo Natale passato insieme". "Mi auguro che questo momento di condivisione sia stato apprezzato da tutti coloro che hanno partecipato e contiamo di ripeterlo in futuro - ha concluso Pepa - Per noi è importante far leva su un gruppo coeso e convinto di poter fare il bene della città".





