La Quintana porta doni alla Pediatria dell'ospedale di Ascoli

A pochi giorni dal Natale, il reparto di Pediatria dell'Ospedale Mazzoni di Ascoli Piceno, hanno ricevuto la visita di una delegazione del Gruppo Comunale e alcuni figuranti della Quintana, accompagnata dai rappresentanti del Castello di Pizzorullo (Roccafluvione) e del Castello di Monte San Pietrangeli, che hanno donato dispositivi medicali utili alle attività del reparto di Pediatria. Il tutto grazie anche alla preziosa attività e contribuito della Parafarmacia Salus Picena di Ascoli.

L'iniziativa, voluta dal coreografo della Quintana Mirko Isopi, si inserisce nell'ambito di una serie di attività benefiche promosse per rafforzare il legame con la comunità locali. Quella di quest'anno ha un valore speciale si è voluto rendere omaggio anche la memoria di Andrea Carnevali, giovane infermiere di Pronto Soccorso scomparso tragicamente la scorsa estate. Andrea si prodigava ogni giorno per aiutare i bambini e gli ultimi, incarnando i valori più autentici della professione infermieristica. La sua famiglia desidera che questa testimonianza di amore per la vita continui a ispirare e a portare conforto a chi ne ha più bisogno. La donazione realizzata in parte anche con il contributo dell'associazione dedicata a lui, vuole essere un simbolo di questa eredità: un aiuto concreto per i più piccoli, nel ricordo di un uomo che aveva fatto della cura degli altri la sua ragione di vita.

La delegazione, in abiti storici della Quintana, ha trasformato per qualche minuto i vari reparti in un luogo dove il passato ha incontra la solidarietà presente. I bambini ricoverati, le loro famiglie e il personale medico hanno accolto con entusiasmo l'iniziativa, tra foto ricordo e saluti, l'iniziativa è stata resa ancora più speciale dall'atmosfera festiva impreziosita da squilli di chiarine e rullo di tamburi.





