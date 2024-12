Cambio al vertice Fai Marche, Giuseppe Rivetti nuovo presidente

Avvicendamento alla guida sia della presidenza regionale e della delegazione di Ascoli Piceno del Fai. Alessandra Stipa concluderà a fine anno il suo mandato, lasciando la carica di presidente Fai Marche e il ruolo di Capo Delegazione di Ascoli Piceno. Il testimone regionale passerà a Giuseppe Rivetti, chiamato a proseguire gli obiettivi del Fondo Ambiente Italiano. Rivetti, già Capo Delegazione Fai di Macerata, è professore di Diritto tributario all'Università di Macerata, Consigliere di amministrazione della Fondazione Giorgio e Isa de Chirico di Roma e Vicepresidente dell'Associazione Arena Sferisterio di Macerata.

Alla guida della delegazione ascolana ci sarà Erika Filipponi, che ha ricevuto il mandato dal presidente nazionale Fai, Marco Magnifico. Il nuovo capo Delegazione coordinerà anche i gruppi afferenti della provincia e nomina Ilario Di Luca capogruppo di San Benedetto del Tronto e Francesco Santini referente per i Giovani del territorio piceno.

"Ho accettato questo incarico con entusiasmo in quanto c'è un elemento importante che caratterizza la missione e le attività del Fai",, dichiara Rivetti ringraziando le migliaia di volontari Fai "che in ogni giorno offrono tempo, energie e passione nel racconto del patrimonio paesaggistico, storico e artistico della nostra straordinaria regione".

"Far parte del Fai significa, prima di tutto, essere volontari. L'impegno dei volontari è il cuore pulsante della nostra organizzazione, essenziale per raccontare, valorizzare e proteggere il patrimonio artistico e culturale del nostro Paese", sottolinea Filipponi.



