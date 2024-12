Anziana truffata, bottino recuperato ed encomio per l'arresto

Anelli, catenine, orecchini e mille euro in contanti. Ammontava ad oltre 10mila euro il valore di beni e denaro sottratti ad una 80enne di Palombina a Falconara Marittima (Ancona) truffata nel novembre scorso da più persone con la tecnica del finto incidente: un uomo aveva detto all'anziana che il figlio aveva investito una donna incinta e che per scarcerarlo e assicurargli la difesa di un avvocato era necessaria una forte somma di denaro; lei aveva poi consegnato i preziosi e i contanti a un sedicente carabiniere. Dopo questi fatti, lo scorso 20 dicembre era stato individuato e arrestato un giovane campano, bloccato mentre era in fuga, e tutta la refurtiva è stata restituita alla vittima del raggiro dai carabinieri della Tenenza di Falconara e dai poliziotti della stradale di Cassino.

Tutti sono stati ricevuti al Castello dalla sindaca di Falconara Stefania Signorini che ha ringraziato i carabinieri e gli agenti di polizia locale coinvolti nel recupero e ha voluto che i poliziotti arrivati dal Lazio per la restituzione della refurtiva, portassero i suoi ringraziamenti al comandante e al responsabile della polizia giudiziaria della Stradale di Cassino, e alla sostituta procuratrice di Cassino Chiara Fioranelli. Il truffatore era stato fermato dalla Stradale di Cassino lo scorso 16 novembre, con in auto i gioielli sottratti alla falconarese, al termine di una attività sinergica tra Polizia locale, Tenenza dei Carabinieri ed i poliziotti. Gli investigatori era stati messi sulle orme del napoletano dal lavoro del sostituto commissario Salvatore Binanti, in forza al nucleo di sicurezza urbana della polizia locale di Falconara: ora la sindaca consegnerà a Binanti un encomio.



