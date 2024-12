Ad Ascoli Piceno pirata della strada investe una donna e fugge

Investe una donna che attraversa la strada e fugge senza prestarle soccorso. E' accaduto ieri pomeriggio ad Ascoli Piceno nel tratto di Salaria che attraversa la frazione di Brecciarolo. Una donna di circa 40 anni è stata travolta da un'auto mentre attraversava la strada per raggiungere la propria vettura parcheggiata sul lato opposto. Nonostante l'impatto evidente, il conducente non si è fermato per prestare soccorso, dileguandosi subito dopo.

Alcune persone presenti hanno immediatamente allertato i soccorsi. La donna investita, cosciente ma con probabili fratture agli arti inferiori, è stata trasportata al Pronto Soccorso dell'ospedale Mazzoni. Fortunatamente non è in pericolo di vita.

La Polizia Locale di Ascoli ha avviato le indagini per individuare il responsabile. Le telecamere di sorveglianza della zona hanno ripreso la Volkswaghen Polo bianca che ha investito la donna; ma hanno anche inquadrato altre vetture che, nel sopraggiungere, benché vi fosse la donna a terra, hanno proseguito la marcia senza curarsi di lei. Gli agenti sono al lavoro per rintracciare il conducente e accertare le responsabilità.



