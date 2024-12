Presentata stagione teatrale Montalto delle Marche

Dal 25 gennaio al 17 maggio 2025, il Teatro della Fiaba e della Poesia di Montalto delle Marche (Ascoli Piceno) ospiterà una stagione teatrale ricca di appuntamenti, pensata per coinvolgere un pubblico ampio e variegato. Questa iniziativa rientra nel più ampio progetto Metroborgo MontaltoLab, un piano di rigenerazione urbana, sociale, culturale ed economica che mira a trasformare il borgo in un luogo vivo e dinamico. Grazie al sostegno del Comune, dell'AMAT e di altri enti, il teatro diventa il cuore pulsante di questa rinascita, offrendo un'opportunità unica per avvicinare i cittadini alla cultura e all'arte.

La stagione teatrale propone un cartellone ricco e variegato, con spettacoli che spaziano dalla prosa alla musica, dalla commedia alla riflessione. Si parte il 25 gennaio con Roberto Mercadini e la sua affascinante lettura di Moby Dick, un'esperienza indimenticabile per gli amanti della narrazione. A seguire, si susseguiranno sul palco grandi nomi del teatro italiano come Lucia Calamaro, Matthias Martelli, Giobbe Covatta e Fabio Troiano, ognuno con il proprio stile e la propria originalità. Dalla commedia dell'arte di Stivalaccio Teatro alla toccante interpretazione di Giorgio Gaber da parte di Fabio Troiano, passando per la poesia di Dante Alighieri rivisitata da Matthias Martelli, la stagione offre un viaggio emozionante attraverso le diverse sfumature dell'animo umano. Non mancheranno momenti di riflessione, come nel monologo di Lucia Calamaro "Smarrimento", e di leggerezza, come nella travolgente comicità di Giobbe Covatta.

Il sindaco di Montalto delle Marche, Daniel Matricardi, ha sottolineato l'importanza di questa iniziativa per lo sviluppo del territorio: "Il teatro - ha detto - diventa sempre più baricentro dell'ecosistema del Metroborgo, avvicinando i cittadini montaltesi e del territorio circostante al mondo della cultura, rendendoli protagonisti diretti di questo percorso di cambiamento in atto".



