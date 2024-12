Pericoloso extracomunitario rimandato in Tunisia

La Polizia di Stato della Questura di Macerata in base a direttive del Questore e del Prefetto nel pomeriggio di ieri personale del Commissariato di polizia di Civitanova Marche ha rintracciato un pericoloso cittadino di origini tunisine, di 40 anni, sul quale pesava un decreto di espulsione del Prefetto mai eseguito e una emessa dall'Autorità giudiziaria di Pescara del 2022 in seguito ad una condanna ad anni 7 per il reato di spaccio di stupefacenti. Lo straniero più volte rintracciato nei mesi scorsi, con false generalità, autore di numerosi reati contro il patrimonio, è sempre risultato privo di documenti. Grazie al lavoro di identificazione effettuato dall'ufficio immigrazione in collaborazione con le Autorità Consolari è stato possibile eseguire la misura dell'accompagnamento coattivo alla frontiera di Fiumicino nella mattinata di oggi a bordo di un volo diretto a Tunisi scortato da personale della Questura di Macerata specializzato.



