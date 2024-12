Nascita di Gesù: a Piobbico vive nel presepe con 100 figuranti

Come da tradizione a Piobbico, per il 28/o anno, arriva il Presepe vivente, domenica 29 dicembre dalle 18:00 alle 20:30 che vedrà oltre 100 figuranti dar vita alla ricostruzione storica della Natività. L'evento si terrà presso il castello Brancaleoni, in un ambiente fiabesco e con un intero piazzale che ospiterà i classici animali che fanno solitamente parte del presepe.

La ricostruzione storica cerca di essere il più fedele possibile nei confronti della narrazione della nascita di Gesù. Viene infatti realizzata a seguito di numerose ricerche su usi e costumi dell'epoca. Le scene andranno dalla vita della corte di Erode alla scuola, dal campo dei soldati romani agli antichi mestieri. Tutto sarà allestito in modo autentico e ricercato per realizzare un viaggio a ritroso nel tempo tra religione e magia, in oltre 23 quadri storici. Le note musicali in sottofondo accompagneranno lo spettatore lungo il percorso obbligato nelle ambientazioni ricreate nelle cantine, negli androni, nelle piazzette e lungo le suggestive viuzze del borgo, rischiarate dalla fioca luce di fuochi e torce.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA