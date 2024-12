Manomette braccialetto elettronico, arrestato 19enne

Ieri sera, a Sirolo, i Carabinieri della Stazione di Numana hanno arrestato, in flagranza di violazione del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalle persone offese con braccialetto elettronico, un 19enne del luogo. Contravvenendo alla misura cautelare, in atto da luglio 2024, è stato individuato dai militari nei pressi dell'abitazione dei genitori, entrambi 57enni, che lo avevano già denunciato nell'estate scorsa per maltrattamenti in famiglia. Il giovane, poco prima, aveva anche danneggiato il dispositivo Gps collegato al braccialetto antistalking, nel tentativo di recarsi indisturbato sotto casa dei congiunti.

L'uomo è ai domiciliari in attesa del giudizio direttissimo dinanzi al Tribunale di Ancona, previsto alle ore 10 di oggi.





