Manifestazione contro piano regionale rifiuti davanti al comune

Manifestazione davanti alla sede del comune di Pesaro questa mattina da parte di Europa Verde ed altre associazioni ambientaliste contro il piano regionale dei rifiuti e per ribadire quanto evidenziato in un esposto alla corte dei conti sulla discarica di Riceci. Sul piano regionale, Gianluca Carrabs, consigliere comunale di Urbino e membro dell'esecutivo nazionale di Europa Verde, si esprime definendolo "appartenente a vecchi paradigmi dell''economia" poiché "non risponde a nessuna logica di economia circolare e sviluppo, come invece avviene nel resto d'Europa" e aggiunge "il rifiuto non deve essere qualcosa da bruciare o sotterrare, ma da introdurre in nuovo ciclo produttivo, per dare lavoro e sostenibilità al territorio". Contrarietà anche sull'emendamento inerente anche la distanza delle discariche: "Inaccettabile averle a 500 metri - dice Carrabs - gli studi dimostrano che le incidenze tumorali aumentano del 34% incidenze a 5 km di distanza, figuriamoci a 500 metri". Sull'esposto alla Corte dei conti sul tema Riceci, l'esponente di Europa Verde chiede "chiarimenti sulla gestione dei soldi pubblici da parte di Marche Multiservizi" e in particolare "come si sia potuta impegnare per 25 milioni di euro, con una società appena nata, dando quasi 4 milioni di anticipo senza clausole di salvaguardia?".



